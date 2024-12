La Funicolare Centrale, uno dei collegamenti principali tra il Vomero e il centro di Napoli, si è fermata nel pomeriggio a causa di un guasto tecnico, provocando disagi per pendolari, cittadini e i tanti spettatori diretti in piazza del Plebiscito per la Finale di X Factor che, quest’anno, si terrà nella città partenopea.

Napoli, Funicolare Centrale in tilt: caos e disagi nel giorno della finale di X Factor

Stando ad alcune segnalazioni, ai cancelli sbarrati si registra folla con centinaia di persone in attesa di poter salire a bordo della funicolare per raggiungere piazza Plebiscito. Il guasto sarebbe causato dalla rottura di una scheda elettronica fondamentale per il funzionamento dell’impianto. Il malfunzionamento ha spinto i tecnici dell’Anm ad attivarsi subito per ripristinare al più presto il servizio. L’ultima comunicazione dell’Anm Napoli risale a tre ore fa, in cui comunicava la sospensione delle corse per la funicolare centrale. Da allora non ci sono stati più aggiornamenti dall’azienda napoletana mobilità. Disagi anche per le linee autobus.