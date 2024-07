Notte di paura quella appena trascorsa a Napoli, precisamente in vico delle Pigne, in zona Museo.

Napoli, fuggono all’alt e investono poliziotto: presi due giovanissimi

Una pattuglia del Commissariato San Carlo-Arena, durante il servizio di controllo del territorio, hanno notato uno scooter con a bordo due persone il cui conducente, alla loro vista, ha accelerato la marcia, nonostante gli fosse stato intimato l’alt. Il conducente del mezzo per evitare il fermo ha anche investito un poliziotto facendolo rovinare al suolo.

Con il supporto di altre volanti, gli agenti hanno raggiunto e, non senza difficoltà, hanno bloccato i due fuggiaschi. Sono due giovanissimi del posto di 18 e 22 anni, quest’ultimo con precedenti di polizia.

Entrambi sono stati tratti in arresto per lesioni personali e resistenza a Pubblico Ufficiale; inoltre, il conducente è stato denunciato per guida senza patente, poiché mai conseguita avendo reiterato la violazione nel biennio.