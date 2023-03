Incastrato da una foto apposta su un documento non suo. Si è presentato all’ufficio postale della Galleria Umberto I di Napoli per richiedere una carta di credito prepagata ma è finito in manette. Si tratta di G.P., un 39enne di Arpino con precedenti di polizia.

Napoli, si presenta all’ufficio postale per una carta prepagata: viene arrestato

L’operazione risale alla giornata di ieri, quando alcuni agenti della Polizia di Stato di Napoli sono intervenuti presso l’Ufficio Postale della galleria Umberto I per una segnalazione. Una persona avrebbe presentato un documento falso per ottenere una carta di credito prepagata. Il responsabile dell’ufficio ha visionato i documenti sospetti e ha deciso di allertare le forze dell’ordine. Gli agenti, giunti sul posto, hanno provveduto ad un controllo.

Durante la fase di identificazione, l’uomo ha fornito false generalità. Inoltre, i poliziotti hanno trovato l’uomo in possesso di un documento di identità che riportava la sua foto ma risultava intestato ad un’altra persona e di una tessera sanitaria riportante gli stessi dati del documento contraffatto. Il 39enne è stato quindi arrestato per possesso di documenti di identificazione falsi e false dichiarazioni sull’identità personale nonché denunciato per ricettazione e sostituzione di persona.