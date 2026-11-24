Prosegue la lotta ai cosiddetti “furbetti delle sanzioni” a Napoli. Gli agenti del N.I.S.A. – Nucleo Investigativo Sanzioni Amministrative della Polizia Locale – hanno individuato un presunto tentativo di frode ai danni dell’Amministrazione comunale, attraverso la presentazione di un falso bonifico bancario, verosimilmente contraffatto anche mediante l’utilizzo dell’intelligenza artificiale.

Napoli, falso bonifico per evitare il pagamento delle sanzioni

La vicenda è emersa nell’ambito di un procedimento di opposizione a una cartella esattoriale emessa per il recupero di somme dovute a titolo di sanzioni amministrative.

Per contestare gli importi richiesti dal Comune di Napoli, il soggetto interessato avrebbe presentato documentazione bancaria apparentemente idonea a dimostrare l’avvenuto pagamento delle somme. Gli approfondimenti investigativi hanno però evidenziato significative anomalie nei documenti presentati, facendo emergere una presunta contraffazione del bonifico.

Il possibile utilizzo dell’intelligenza artificiale

Secondo quanto emerso dagli accertamenti, la documentazione bancaria sarebbe stata manipolata anche attraverso l’impiego di strumenti di intelligenza artificiale.

Le verifiche documentali e i successivi riscontri effettuati dagli agenti del N.I.S.A. hanno consentito di accertare la non autenticità della documentazione presentata. Il soggetto individuato è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per le valutazioni di competenza.

L’assessore De Iesu: «Tutelare i cittadini che rispettano le regole»

Sull’episodio è intervenuto l’assessore alla Polizia Municipale e alla Legalità del Comune di Napoli, Antonio De Iesu:

«La tutela delle entrate comunali non è soltanto una questione economica, ma prima di tutto una questione di legalità, equità e rispetto delle regole. Significa tutelare la collettività e, soprattutto, quei cittadini che adempiono correttamente ai propri obblighi e non cercano scorciatoie per sottrarsi alle proprie responsabilità». Prosegue, dunque, l’attività investigativa della Polizia Locale di Napoli finalizzata al contrasto delle irregolarità nei procedimenti amministrativi e alla tutela delle risorse pubbliche.