Innovazione e sanità, sfide nuove e nuove tecnologie

Innovazione e sanità sono sempre più legate: dalla gestione amministrativa dei servizi all’introduzione di nuove tecnologie, fino all’utilizzo dell’intelligenza artificiale. La digitalizzazione può semplificare le procedure, ridurre i tempi di attesa e migliorare l’organizzazione delle strutture sanitarie. L’intelligenza artificiale, inoltre, può supportare i professionisti nell’analisi dei dati e nei percorsi diagnostici, senza sostituire il ruolo dei medici. La sfida è rendere queste innovazioni accessibili, sicure e realmente utili, mettendo sempre il paziente al centro.