La Procura di Napoli ha disposto il dissequestro dell’immobile che ospitava il Sannazaro, il teatro partenopeo sito in Via Chiaia divorato dalla fiamme nelle prime ore del mattino del 17 febbraio scorso. Il pubblico ministero Valentina Rametta ha accolto la richiesta pervenuta dall’amministratore del condominio Largo S.Orsola a Chiaia n.4/6. Ed è proprio ai legittimi amministratori che torna la gestione, d’ora in avanti.

Incendio Sannazaro, la Procura dispone dissequestro del teatro

Intanto, le indagini per chiarire cosa sia accaduto non sono ancora terminate. La Procura ha ipotizzato il reato di incendio colposo per il cattivo funzionamento di una saldatrice. All’indomani del grave episodio, furono sfollate 26 persone. Inoltre, il Comune censì 28 unità immobiliari coinvolte: risultarono tre appartamenti gravemente danneggiati e sigilli anche su 9 attività commerciali e 18 abitazioni ai piani superiori.

Il comitato dei residenti

Nel frattempo, proprio a novembre, è nato il comitato dei residenti “Il cratere di Chiaia”. All’Ansa, le famiglie hanno denunciato di vivere ancora tra macerie, odore persistente di bruciato e assenza di certezze sui tempi della ricostruzione, chiedendo a gran voce una bonifica dell’area. Tra gli sfollati c’è chi ha perso tutto e chi, in attesa di sapere quando potrà rientrare, dorme da parenti.

“Il problema fondamentale è la pioggia – ha detto all’agenzia di stampa una cittadini del comitato – abbiamo sempre il timore che ci possano essere dei crolli, come poi avvenuto. Le strutture coinvolte dall’incendio sono in uno stato precario. Quando accade puzza e tanfo sono incredibili”.

L’incendio del 17 febbraio

All’epoca dell’incendio, l’allarme scattò poco prima dell’alba, quando diverse segnalazioni giunsero ai soccorsi da parte dei residenti, svegliati da fumo, odore acre e momenti di forte tensione. In breve tempo furono diffuse anche foto e immagini delle fiamme sui social, che destarono grande preoccupazione tra i cittadini.