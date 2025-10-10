Scoperta centrale di documenti falsi a Casalnuovo. Nella mattinata di ieri, la Polizia di Stato ha arrestato un uomo di 40 anni, già noto alle forze dell’ordine per precedenti specifici, con l’accusa di possesso e produzione di documenti d’identità contraffatti, nonché di ricettazione.

Casalnuovo, scoperta centrale di documenti falsi in casa: arrestato 40enne

Durante un’attività di controllo svolta dalla Squadra Mobile, gli agenti hanno effettuato una perquisizione presso l’abitazione del sospettato. All’interno di un cassetto del comodino sono stati trovati numerosi documenti d’identità privi di foto, altri con la sua immagine ma riportanti generalità differenti, diverse tessere sanitarie – alcune evidentemente false – e numerose carte di debito e credito intestate a persone diverse e provenienti da vari istituti bancari.

Nel corso della perquisizione, la polizia ha inoltre sequestrato due computer portatili, due telefoni cellulari, un dispositivo POS e varie foto formato tessera raffiguranti differenti soggetti. Al termine delle operazioni, l’uomo è stato tratto in arresto dagli agenti intervenuti.