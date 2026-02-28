Napoli fa sentire ancora forte la sua presenza al festival di Sanremo Soprattutto la sua musica

Logoteleclubitalia

Napoli fa sentire ancora forte la sua presenza al festival di Sanremo. Nella serata delle cover la città partenopea conquista la scena: Luchè, Lda e Aka 7even e Sal Da Vinci entrano in top ten mentre Samuray Jay vola al primo posto su Spotify tra i brani più ascoltati in Italia. Un risultato che inorgoglisce e racconta un panorama artistico eterogeneo, vivo, capace di parlare a pubblici diversi.

All’Ariston l’energia sale subito. Lda e Aka7even infiammano il pubblico insieme a Tullio De Piscopo: ritmo serrato, sound inconfondibile, settimo posto e applausi convinti. Poi il ritmo sudamericano travolge la platea: Samuray Jay con Roy Paci e Belen Rodriguez porta vitalità e spettacolo. L’artista mugnanese, in questa occasione, dimostra la sua capacità da musicista chiudendo chitarra alla mano con un acuto potente.

Sal Da Vinci emoziona con “Cinque giorni” accanto a Michele Zarrillo con un coro speciale: il pubblico in sala che non smette di cantare. Luchè realizza uno dei suoi sogni artistici duettando con Gianluca Grignani in una intensa “Falco a metà”. Una serata speciale. E Napoli continua a conquistare Sanremo.

