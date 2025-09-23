Evade dagli arresti domiciliari per svolgere l’attività di parcheggiatore abusivo. Nella serata di sabato la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 46enne napoletano.

Napoli, evade dai domiciliari per fare il parcheggiatore abusivo: scoperto e arrestato

In particolare, gli agenti del Commissariato di Bagnoli, nel transitare in viale Giochi del Mediterraneo, hanno notato il 46enne intento a gestire il traffico veicolare, indirizzando gli automobilisti nelle aree di sosta. L’uomo, alla vista degli agenti, ha tentato di allontanarsi per eludere il controllo; i poliziotti lo hanno raggiunto e bloccato.

Dopo alcuni accertamenti, hanno scoperto che lo stesso era sottoposto alla misura degli arresti domiciliari per reati contro il patrimonio e alla persona. Per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arresto e denunciato per inosservanza degli obblighi inerenti al provvedimento DACUR cui era sottoposto poiché sorpreso nuovamente ad esercitare l’attività illecita di parcheggiatore abusivo.