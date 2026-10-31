Un ragazzo di 17 anni è stato arrestato nella tarda serata di venerdì 30 ottobre ad Aversa, in provincia di Caserta, con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L’intervento è stato effettuato dai Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Aversa durante un servizio di pattuglia del territorio.

Aversa, 17enne fermato in scooter con hashish e oltre 500 euro: arrestato

Il minorenne, residente nell’agro aversano, viaggiava a bordo di uno scooter Piaggio Liberty quando è stato fermato dai militari per un accertamento. Durante il controllo, i Carabinieri gli hanno trovato addosso 88,70 grammi di hashish e 540 euro in contanti. Per gli investigatori stupefacenti e contanti potrebbero essere frutto di un’attività di spaccio.

Per il giovane è scattato l’arresto in flagranza, mentre la sostanza stupefacente e il denaro sono stati posti sotto sequestro. Terminate le formalità di rito, il 17enne è stato accompagnato al Centro di Prima Accoglienza di Napoli Colli Aminei, a disposizione dell’Autorità giudiziaria minorile, informata dai Carabinieri.

L’operazione rientra nelle attività di vigilanza e contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti condotte dall’Arma sul territorio aversano. Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari. Per il minorenne vale il principio della presunzione di non colpevolezza fino a un’eventuale sentenza definitiva di condanna.