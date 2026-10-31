Napoli, anziano di 92 anni rischia lo sfratto: il caso in via dei Tribunali

A 92 anni rischierebbe di dover lasciare la casa in cui vive da decenni, in via dei Tribunali, nel cuore del centro storico di Napoli. È la vicenda del signor Vincenzo, portata all’attenzione pubblica dal deputato di Alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli.

Napoli, 92enne rischia lo sfratto per far posto a b&b: il caso in via dei Tribunali

Secondo quanto riferito dal parlamentare, l’abitazione sarebbe stata in passato donata dalla moglie dell’anziano, oggi deceduta, a una nipote. La vicenda sarebbe ora al centro di una controversia relativa sull’immobile, che in futuro potrebbe anche diventare un b&b per turisti.

Il 26 novembre 2026 sarebbe prevista l’esecuzione di un provvedimento di rilascio dell’abitazione. Il signor Vincenzo avrebbe già affidato a un avvocato il compito di tutelare i propri diritti e opporsi allo sfratto.

La solidarietà del quartiere e la visita di Borrelli

Il deputato Francesco Emilio Borrelli e il consigliere regionale Carlo Ceparano si sono recati personalmente a trovare il 92enne per esprimergli vicinanza e solidarietà. Durante l’incontro, presente anche una residente del quartiere che ha raccontato il forte legame tra Vincenzo e i suoi vicini.

“Non entriamo nel merito degli aspetti legali, perché la proprietà ha tutto il diritto di disporre come vuole dell’appartamento, dal punto di vista giuridico, ma sul piano umano ci troviamo di fronte a una scelta incondivisibile”, hanno dichiarato il parlamentare e il consigliere.

L’augurio per l’anziano, da parte dei due, è che “possa finire la propria esistenza con dignità nella casa dove custodisce i ricordi di una vita. Faremo tutto il possibile per aiutarlo e supportarlo, senza lasciarlo solo ad affrontare queste difficoltà”, hanno concluso.