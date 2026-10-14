Napoli Est, esplosione in via Argine: camion in fiamme e fumo acre, paura tra i residenti

Momenti di paura questa mattina, mercoledì 14 ottobre, a Napoli Est. Una forte esplosione è stata segnalata nella zona di via Argine, poco dopo l’uscita dei caselli di San Giovanni. Un camion ha preso fuoco e dall’area si è levato fumo acre, provocando preoccupazione tra i residenti e chi si trovava di passaggio.

Esplosione e camion in fiamme a Napoli Est

Secondo le prime informazioni riportate dal Mattino, l’episodio è avvenuto nella mattinata di oggi, 14 ottobre. A richiamare l’attenzione è stata una forte esplosione, seguita dall’incendio del mezzo pesante. L’episodio si è verificato in una zona attraversata quotidianamente da automobilisti e mezzi commerciali, a ridosso degli accessi alla rete stradale di Napoli Est.

Via Argine, cause del rogo ancora da chiarire

Al momento non risultano conferme sulle cause che hanno provocato l’incendio, né un bilancio ufficiale relativo a eventuali feriti. Non è dunque possibile stabilire se l’esplosione abbia preceduto il rogo o se sia stata una conseguenza delle fiamme. Ulteriori elementi potranno arrivare dagli accertamenti delle autorità competenti.

Paura per il fumo nella zona dei caselli di San Giovanni

La presenza di fumo acre ha destato preoccupazione nell’area orientale della città. Resta da verificare se l’episodio abbia comportato limitazioni alla circolazione e quali siano stati i tempi necessari per la messa in sicurezza.La situazione richiama l’attenzione sulla sicurezza delle arterie di collegamento di Napoli Est, dove il traffico di mezzi pesanti e la vicinanza a insediamenti residenziali rendono particolarmente delicata la gestione delle emergenze.