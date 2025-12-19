Napoli-Milan in Supercoppa è stata segnata da forti tensioni. Nervosismo alle stelle coi rossoneri sconfitti. Scontri accesi in campo, in panchina ed anche all’uscita. Colpi vietati, zuffe in campo, polemiche per l’arbitraggio e insulti. A fine partita ha fatto discutere la mancata stretta di mano tra Allegri e Conte. Il Napoli si è soffermato maggiormente su quanto accaduto tra il tecnico rossonero e Gabriele Oriali, vittima secondo la nota del club di una “aggressione fuori controllo”. Conte avrebbe urlato “basta” verso la panchina milanista che reclamava un fallo. Lì sarebbero aumentato le scintille.

Napoli duro con Allegri: “Gravi offese ad Oriali, s’intervenga”

“Allegri ha ripetutamente insultato Oriali con termini offensivi e reiterati – si legge nel comunicato del club azzurro – Auspichiamo che tale aggressione non passi inosservata, a maggior ragione perché, con 33 telecamere impegnate nella produzione dell’evento, è impossibile non riscontrare quanto avvenuto”. Questa la nota del Napoli, che prende una posizione durissima su quanto visto a bordocampo a Riyad, dove sono volate parole grosse dall’allenatore rossonero nei confronti del coordinatore dello staff di Conte, con il tecnico del Milan trattenuto dai suoi assistenti e dal quarto uomo. Stamattina il Napoli ha chiesto a gran forza un intervento, mentre nella conferenza post gara, Allegri si era giustificato cosi: “Sono cose di campo”.