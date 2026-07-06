Casoria, tenta la fuga in scooter: 32enne arrestato con due chili di droga, trovate anche munizioni in casa

È finito in manette dopo un inseguimento per le strade di Casoria un 32enne, già noto alle forze dell’ordine, arrestato dalla Polizia di Stato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo è stato inoltre denunciato per detenzione abusiva di munizioni e per guida con patente revocata, violazione già reiterata negli ultimi due anni.

L’episodio è avvenuto nel pomeriggio di ieri, domenica 5 luglio, in via Giacomo Matteotti, dove gli agenti del Commissariato di Afragola, impegnati in un servizio di controllo del territorio, hanno notato uno scooter sospetto. Alla vista della volante, il conducente ha accelerato improvvisamente per sottrarsi al controllo, ignorando l’alt imposto dai poliziotti.

La fuga e il sequestro della droga

Ne è nato un breve inseguimento, terminato quando il 32enne ha abbandonato lo scooter nel tentativo di fuggire a piedi. Gli agenti sono però riusciti a raggiungerlo e bloccarlo. Durante la perquisizione personale sono stati trovati 19 involucri di marijuana, per un peso complessivo di circa 25 grammi, quattro stecche di hashish del peso di circa 8 grammi e 145 euro in contanti, suddivisi in banconote di diverso taglio, ritenuti presumibile provento dell’attività di spaccio.

Le indagini sono poi proseguite su un’auto parcheggiata poco distante, aperta grazie alla chiave trovata in possesso dell’uomo. All’interno del veicolo i poliziotti hanno sequestrato diverse buste contenenti circa 960 grammi di marijuana e circa 870 grammi di hashish, per un quantitativo complessivo di quasi due chilogrammi di sostanze stupefacenti.

Perquisizione in casa: trovate anche munizioni

Il controllo è stato infine esteso all’abitazione del 32enne. Nel corso della perquisizione domiciliare gli agenti hanno rinvenuto 17 munizioni detenute illegalmente, altri 7 grammi di marijuana e materiale utilizzato per il confezionamento della droga. Al termine delle attività, il 32enne è stato arrestato e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria. La droga, il denaro, le munizioni e il materiale sequestrato sono stati acquisiti nell’ambito delle indagini.