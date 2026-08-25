Tragedia a Siano, Serafina Di Filippo muore nel giorno delle sue nozze

Una giornata che avrebbe dovuto essere dedicata alla gioia e ai festeggiamenti si è trasformata in un dramma. Serafina Di Filippo, 37 anni e madre di una bambina, è morta sabato 22 agosto proprio nel giorno in cui avrebbe dovuto sposarsi.

Tragedia a Siano, Serafina muore nel giorno delle sue nozze

La tragedia ha sconvolto la comunità di Siano, nel Salernitano. Secondo le informazioni disponibili, nei giorni precedenti alle nozze la donna avrebbe avvertito alcuni dolori al petto e al braccio. Sabato, mentre si stava recando nell’abitazione di un familiare, le sue condizioni sarebbero improvvisamente peggiorate. È stato quindi richiesto l’intervento dei soccorsi. Serafina è stata assistita dal personale sanitario e successivamente trasferita in ambulanza all’ospedale Umberto I di Nocera Inferiore. Nonostante i tentativi di salvarla, per la 37enne non c’è stato nulla da fare. È deceduta il 22 agosto.

Il dolore della comunità di Siano

La notizia della morte della donna, arrivata proprio nel giorno fissato per il matrimonio, ha profondamente colpito Siano. A esprimere pubblicamente la vicinanza ai familiari è stato anche il sindaco Giorgio Marchese, che avrebbe dovuto officiare la cerimonia.

Attraverso un messaggio pubblicato sui social, il primo cittadino ha espresso, a nome dell’amministrazione e della comunità, il proprio cordoglio alle famiglie Di Filippo e Fimiani. Un pensiero particolare è stato rivolto alla piccola Rosa, la figlia di Serafina, che avrebbe dovuto condividere con la madre una giornata speciale e che si è invece trovata ad affrontare un dolore improvviso.

L’invito del sindaco a sospendere i festeggiamenti

Di fronte a quanto accaduto, Marchese ha inoltre rivolto un appello ai cittadini, chiedendo di sospendere per due giorni feste e momenti di intrattenimento come segno di rispetto nei confronti della famiglia.

Il sindaco ha chiarito che non si tratta della proclamazione ufficiale del lutto cittadino, ma di un gesto volontario di partecipazione e vicinanza. In circostanze così dolorose, ha sottolineato il primo cittadino, una comunità può scegliere di mettere momentaneamente da parte le occasioni di festa e raccogliersi attorno alle persone colpite dalla tragedia.

La scomparsa di Serafina Di Filippo lascia così nel dolore i suoi familiari e un’intera comunità, profondamente scossa da una morte avvenuta proprio nelle ore in cui tutto era pronto per celebrare il suo matrimonio.