Incidente mortale in via San Francesco a Patria tra Giugliano e Qualiano: muore centauro

Incidente mortale questa mattina a Giugliano, al confine con il comune di Qualiano. Un centauro di 22 anni è morto in un incidente verificatosi alle 9 circa. La dinamica è ancora da chiarire. Sul posto sono intervenuti gli uomini della Polizia Municipale che stanno effettuando i rilievi.

Lo schianto fatale si è verificato all’altezza di “Gloria”. La vittima procedeva lungo via San Francesco a Patria, in direzione Giugliano, in sella a uno scooter Benelli quando, per ragioni da accertare, avrebbe perso il controllo del mezzo finendo fuori strada. Nell’impatto il 22enne è deceduto per le gravi ferite riportate. Disagi alla circolazione stradale. Il tratto interessato dal sinistro è stato interdetto alla circolazione.