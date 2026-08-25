Lutto a Qualiano e Giugliano per la morte di Giuseppe Pedata: addio a storico commerciante

Lutto a Qualiano per la scomparsa di Giuseppe Pedata, storico commerciante di 86 anni, originario di Giugliano. Le esequie si terranno domani alle ore 15 presso la Chiesa dell’Immacolata. La sua è stata una vita dedicata al lavoro.

Giovanissimo, aveva iniziato il commercio di stoffe a Giugliano, girando i mercati della zona prima con un carretto e poi in vettura, affiancato dal fratello Gerardo. Grazie alla dedizione e al successo dell’attività, negli anni aveva poi aperto uno storico negozio in una delle piazze principali di Qualiano, diventando un punto di riferimento per l’intera comunità.