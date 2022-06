Una notte di incubo per due ragazze di 23 anni affiancate da due uomini armati e rapinate dell’auto. Le giovanissime stavano rientrando a casa. Teatro dell’ennesimo episodio di microcriminalità via Ferrante Imparato, San Giovanni a Teduccio, zona industriale di Napoli.

Napoli, due ragazze in auto affiancate e rapinate: caccia ai malviventi

Le vittime erano in auto quando sarebbero state affiancate da due sconosciuti a bordo di uno scooter. Armati di pistola, i malviventi hanno abbandonato lo scooter in strada e costretto le due donne ad uscire dalla macchina. La coppia di rapinatori è poi scappata a bordo della vettura facendo perdere le proprie tracce. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Poggioreale.

Grazie al coordinamento della centrale operativa del Comando Provinciale di Napoli, i militari hanno poi rinvenuto anche l’auto sottratta. Era in Via Parco Panorama, nel comune di Volla, a pochi chilometri di distanza da via Imparato. Indagini in corso per chiarire dinamica e identificare i due rapinatori. Da capire se i malviventi abbiano usato la vettura rubata per mettere a segno altri colpi e del perché abbiano deciso di abbandonare lo scooter nel luogo della rapina.