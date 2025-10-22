Napoli, droga nascosta nel vano ascensore del condominio: la scoperta della Polizia

Droga nascosta nel vano ascensore in un condominio di San Giovanni a Teduccio. In particolare, nella serata di ieri, gli agenti del Commissariato San Giovanni/Barra, con il supporto della Squadra Cinofili dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico hanno effettuato un controllo in uno stabile in via Villa San Giovanni.

Gli agenti di Polizia, durante un controllo all’interno di un vano ascensore, hanno rinvenuto e sequestrato tre involucri trasparente contenente 287 grammi di hashish. Indagini in corso per risalire all’identità dei pusher che hanno nascosto il quantitativo di stupefacenti nello stabile.