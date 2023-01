Una tragedia in pieno centro, nel cuore della città. Questa mattina a Napoli, a piazza Dante, poco prima delle 8, un uomo si è sentito male e si è accasciato a terra. E’ morto poco dopo, stroncato da un malore.

Napoli, morto in piazza Dante dopo un malore

I dettagli della vicenda sono poco noti. Sembra che la vittima stesse attraversando la piazza quando si è sentita male. Il passante si è piegato in due e poi si è steso a terra attirando subito l’attenzione delle persone in quel momento presenti in uno dei punti maggiormente trafficati della città. A chiamare i soccorsi sarebbero stati studenti e lavoratori.

Il pedone però si è spento sotto gli occhi attoniti del presenti. Nonostante infatti l’arrivo dei soccorsi, il suo cuore ha smesso di battere. A riportare la vicenda alcuni utenti, che hanno assistito alla scena in prima persona o l’hanno appresa da altri testimoni diretti. “Stamattina mia figlia Marialaura, a Piazza Dante, si è imbattuta nel cadavere di un povero Cristo colto da infarto fulminante mentre accompagnava la figlia a scuola“, scrive Sergio. “Morto o malore in piazza Dante a prima mattina. Non trovo la notizia neppure nelle agenzie. Che è successo?”, il commento di Stella.

Malore killer a San Nicola La Strada

E’ di ieri invece il decesso di Marco Marotta, 31 anni, avvenuto a San Nicola La Strada. Il giovane, dopo il risveglio, ha accusato una fitta al torace e si è coricato a letto credendo si trattasse di un malessere passeggero. Invece è spirato poco dopo, stroncato probabilmente da un infarto, rendendo vani i soccorsi intervenuti sul posto.