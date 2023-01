Ancora un’altra giovane vita si è spenta dopo aver accusato un malore improvviso. Ieri mattina, Marco Marotta, 31enne di San Nicola la Strada (Caserta), è morto nella sua abitazione.

Accusa malore, si mette a letto e muore: Marco aveva 31 anni

Marco si era appena svegliato quando ha accusato una fitta al petto. Un campanello d’allarme cui non aveva dato seguito credendo fosse una sciocchezza, un dolore banale. Così si è rimesso di nuovo a letto, forse pensando che riposandosi si sarebbe ripreso, e invece il 31enne non si è svegliato più.

Sotto choc la famiglia e la fidanzata. Marco era capo scount a San Nicola la Strada. La sua dipartita ha colpito tutti i gruppi scout del comprensorio, tra cui quello della sua città che gli ha dedicato un post su Facebook:

“Questo è ciò che non avremmo mai voluto scrivere. “Te l’avevo detto che sarebbe stata l’ultima mia caccia’ ansimò Akela, ‘è stata una buona caccia per te fratellino?’. ‘Sono vivo e ne ho ucciso molti”. “Bene così, io muoio …. Io muoio e vorrei morire vicino a te fratellino. Mowgli si prese sulle ginocchia la testa e con le braccia gli cinse il collo. ‘Sei un uomo fratellino, lupacchiotto mio prediletto, tu sei proprio un uomo. Ti devo la vita e oggi tu hai salvato il branco come io una volta salvai te. Tutti i debiti sono pagati, ora va dalla tua gente , luce dei miei occhi, questa caccia è finita. Torna al tuo popolo. ‘Dopo l’estate vengono le piogge e dopo le piogge la primavera. Torna alla tua gente torna all’uomo’. I funerali si svolgeranno oggi alle 15 e 30 nella chiesa centrale di Santa Maria degli Angeli.