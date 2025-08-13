Si sono resi protagonisti anche di una seconda rapina, i due malviventi che hanno sottratto l’orologio da 80mila euro al turista marocchino all’Hotel Excelsior di via Partenope.

Napoli, dopo l’orologio da 80mila euro rapinato anche un supermercato: preso 26enne

Secondo quanto ricostruito dagli uomini della Squadra Mobile di Napoli, il colpo successivo è avvenuto subito dopo in un supermercato di corso Europa. In quell’occasione i malviventi sono riusciti a portare via l’incasso della giornata, circa 2300 euro. Entrambi i colpi sono stati compiuti a bordo di uno scooter, con caschi e pistola in mano.

Le indagini degli agenti, coordinate dalla Procura di Napoli, hanno utilizzato testimonianze e immagini dei sistemi di videosorveglianza per raccogliere gravi indizi di colpevolezza. Uno dei due rapinatori ha 26 anni ed è stato rintracciato presso l’abitazione di un familiare, dove sono stati sequestrati lo scooter e il casco utilizzati durante le rapine.

Il fermato dovrà rispondere di concorso in rapina pluriaggravata e continuata, porto abusivo di arma da fuoco e lesioni aggravate.