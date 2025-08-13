Si è conclusa con un primo importante risvolto investigativo la caccia ai rapinatori che, nella mattinata di lunedì 12 agosto, hanno aggredito un turista marocchino all’interno dell’hotel Excelsior, in via Partenope a Napoli, per sottrargli un Rolex dal valore di circa 80mila euro. Come riporta Fanpage, la Polizia di Stato ha rintracciato nel tardo pomeriggio di ieri, uno dei presunti autori del colpo.

Napoli, rapina con spari all’hotel Excelsior per un Rolex da 80mila euro: preso uno dei malviventi

Secondo la ricostruzione, i criminali avrebbero notato la vittima in strada e individuato il prezioso orologio al polso. Accortosi del pericolo, il turista aveva cercato rifugio all’interno della hall dell’albergo, ma i rapinatori lo avevano seguito fino alla reception, dove lo avrebbero minacciato con un’arma da fuoco. Nel corso dell’aggressione, l’uomo è stato colpito con il calcio della pistola, mentre un proiettile – partito accidentalmente – si è conficcato nel soffitto senza ferire nessuno.

I due malviventi sono poi riusciti a fuggire con la refurtiva. Le indagini della Squadra Mobile della Questura di Napoli, condotte anche grazie alle immagini delle telecamere di sorveglianza, hanno consentito di identificare uno dei sospettati, ora attivamente ricercato insieme al complice.