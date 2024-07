Dopo 12 anni tornano i Co’Sang. Dopo l’annuncio della Reunion in due date per un concerto evento in Piazza del Plebiscito previste per il 17 e il 18 settembre, arriva anche l’album. Ntò e Luce assieme ancora in uno studio di registrazione, come sperato per un decennio da tantissimi fans.

Napoli, dopo 12 anni tornano i Co’Sang con il nuovo album: disponibile dal 30 agosto

Il 30 agosto uscirà il nuovo lavoro discografico dal titolo “Dinastia”. Con un post sui social il duo rap della provincia di Napoli, ha annunciato il ritorno. Pronti, quindi, a continuare a scrivere una pagina importante del genere di cui sono stati i pionieri. Nei giorni scorsi alcuni indizi avevano fatto sospettare e sognare i fan di tutta Italia.

Difatti, solo pochi giorni fa, furono annunciate le ristampe di due album storici dei co’Sang:“Chi more pe’mme” e “Vita bona”, per la prima volta disponibili anche in vinile. Il nuovo album sarà disponibile non solo sulle piattaforme streming, ma anche in forma fisica e in vinili autografati.

Bisognerà attendere ancora un altro po’ per tornare ad ascoltare il rap che ha fatto storia e a cui tanti artisti di oggi si sono ispirati, ma Luca Imprudente e Antonio Ricciardi, in arte Co’Sang, sono in sala a lavoro.