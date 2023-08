Travolta e uccisa da una moto mentre stava attraversando la strada. E’ stato un mercoledì sera di sangue a San Giovanni a Teduccio. Ieri sera a perdere la vita è stata una donna di 63 anni, Maria Caiazzo.

Napoli, donna scende di casa: travolta e uccisa da moto mentre attraversa

Secondo quanto riporta Il Riformista, la vittima stava attraversando corso San Giovanni quando sarebbe sarebbe sopraggiunta una moto che l’ha centrata in pieno. La vittima è stata sbalzata ad alcuni metri di distanza prima di rovinare al suolo.

Troppo gravi le ferite riportate. Maria è morta sul colpo. Inutile l’intervento del 118. Sul posto sono intervenuti gli agenti della sezione Infortunistica stradale della polizia municipale, guidati dal capitano Antonio Muriano.

Ferito anche il conducente del motoveicolo, che però non versa in gravi condizioni. E’ attualmente in ospedale, dove verrà sottoposto a test alcolemici e tossicologici. Dovrà rispondere per omicidio stradale in attesa degli accertamenti dell’autorità giudiziaria. Al vaglio degli investigatori le telecamere presenti nella zona.