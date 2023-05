Momenti di violenza a Napoli in Salita Pontecorvo, centro storico, non distante da Piazza Dante. In circostanze ancora da chiarire, due persone in strada hanno inveito contro l’occupante di un’abitazione. Sono volati oggetti e insulti. A documentare la scena un filmato apparso sulla pagina del parlamentare Francesco Emilio Borrelli. I soggetti immortalati nel video avrebbero poi preso d’assalto l’abitazione armati di spranga.

Napoli, violenza in strada: spranghe e lanci di oggetti contro una finestra

Secondo un residente che ha filmato la scena e ha inviato il video al deputato il deputato dell’alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli, due persone (un uomo e una donna, ndr) avrebbero minacciato l’occupante dell’abitazione. Alla base dell’aggressione “dei vecchi conti in sospeso”, ha raccontato al politico l’autore della segnalazione.

Il raid però è andato anche oltre, a detta di chi ha segnalato l’accaduto, a quello che si vede nel filmato. “Nel filmato non si vede ma dopo sono tornati ed hanno fatto irruzione all’interno dell’abitazione. Tutto ciò creando disagio alla circolazione e pericolo per passanti e turisti inorriditi dalla scena“, secondo chi ha assistito alla scena.

“Abbiamo segnalato la vicenda alle forze dell’ordine chiedendo che si indaghi e si individuino tutti i soggetti che hanno preso parte alla spedizione – commenta Borrelli -. Non sappiamo ancora cosa sia accaduto nei particolari né i motivi che abbiamo spinto quelle persone a tale comportamento, ma sembra qualcosa di abbastanza grave. Certe aree del territorio, purtroppo, pullulano di soggetti che vivono di leggi proprie che si basano sulla violenza e sulla sopraffazione. Lo Stato deve riappropriarsi di questi territori.”