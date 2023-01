Napoli, donna cinese armata di mannaia nella Circum: arriva la Polizia

Pomeriggio di paura quello vissuto ieri presso la stazione della Circumvesuviana di Porta Nolana. Gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa, sono intervenuti dopo che il personale dell’Esercito Italiano avevano segnalato una donna seduta armata di mannaia.

Napoli: nella Circumvesuviana armata di mannaia, fermata donna cinese

Quando i poliziotti sono giunti in stazione, la donna era ancora con il grosso coltello tra le mani. Bloccata dagli agenti è stata identificata per una 43enne cinese ed è stata denunciata per porto di armi od oggetti atti ad offendere.

Nel pomeriggio di oggi, invece, presso la Stazione Centrale di Napoli, un uomo è stato accoltellato tra la gente che affollava la struttura. Dopo l’accoltellamento, il presunto aggressore è stato fermato dagli agenti della Polizia Ferroviaria.