Una donna è precipitata da un balcone al primo piano di un edificio in via Lavinaio, nella zona di Porta Nolana, a Napoli. Da quanto si apprende, la signora sarebbe caduta in seguito a una lite, le cui motivazioni e la cui dinamica sono ancora tutte da verificare.

Napoli, donna cade dal balcone durante una lite: corsa in ospedale

Soccorsa dai sanitari del 118, la donna è stata trasportata in codice rosso al Pronto Soccorso dell’ospedale del Mare: non sarebbe in pericolo di vita, nonostante la terribile caduta.

Sul posto, oltre ai sanitari, è intervenuta la Polizia di Stato con gli uomini del commissariato Vicaria-Mercato e con quelli della Squadra Mobile partenopea: i poliziotti hanno effettuato tutti i rilievi del caso e fatto partire gli accertamenti per chiarire i contorni della vicenda e determinare la dinamica della lite che avrebbe portato poi alla caduta della signora.