È in condizioni critiche una donna di 51 anni investita, nella serata di ieri, in via Bernardo Quaranta, nella periferia orientale di Napoli, da un’auto guidata da un giovane di 26 anni.

Napoli, donna 51enne investita da auto mentre attraversa la strada: è grave

L’automobile coinvolta è una Ford Fiesta, che procedeva in direzione di via delle Repubbliche Marinare. Per cause ancora da accertare ha travolto in pieno la 51enne che, in quel frangente stava attraversando la strada a piedi.

L’impatto è stato estremamente violento. La donna è stata scagliata per diversi metri, finendo rovinosamente a terra. Sul luogo sono intervenuti prontamente gli agenti della Polizia Locale, reparto infortunistica stradale, sotto la guida del Comandante Colonnello Joselito Orlando, che hanno effettuato i rilievi del caso e stanno procedendo con le indagini.

La vittima è stata assistita dal personale medico dell’ambulanza del 118, arrivata sul posto, che le ha fornito le prime cure e l’ha stabilizzata prima di trasportarla in codice rosso al Pronto Soccorso dell’Ospedale del Mare, dove attualmente è ricoverata in gravi condizioni. Tuttavia, secondo le prime valutazioni, non sarebbe in pericolo di vita.

Auto sequestrata

Il veicolo è stato sequestrato dalle autorità. La patente del conducente di 26 anni è stata revocata in base all’articolo 223 del Codice della Strada. Sono stati richiesti anche accertamenti sui liquidi biologici del conducente per esami tossicologici relativi ad alcol e droghe, come da prassi.