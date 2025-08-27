Deruba tue turiste al lido “Mappatella”. Nel pomeriggio di ieri la Polizia di Stato ha denunciato un giovane di 22 anni, cittadino libico irregolare sul territorio italiano e già noto alle forze dell’ordine per precedenti specifici, con l’accusa di furto con destrezza.

Napoli, deruba due turiste alla rotonda Diaz e scappa in villa comunale: arrestato 22enne

Gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, impegnati in attività di controllo in zona rotonda Diaz, sono stati avvicinati da due turiste che hanno segnalato un uomo poco distante. Le donne hanno riferito che, mentre si trovavano sulla spiaggia del lido “Mappatella”, l’individuo aveva approfittato di un loro momento di distrazione per sottrarre lo zaino contenente effetti personali, un telefono cellulare, un paio di auricolari e 150 euro in contanti, dandosi poi alla fuga in direzione della villa comunale. Il sospettato è stato rapidamente rintracciato e fermato dagli agenti in viale Dohrn. La refurtiva è stata recuperata e restituita alle legittime proprietarie.