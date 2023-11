Un giovane di 24 anni, di origini pakistane, è stato accoltellato alla mano e alla coscia durante una rapina. Giunto al pronto soccorso del Pellegrini, è stato medicato e poi dimesso con una prognosi di 15 giorni.

Napoli, “Dacci portafoglio e telefono”: 24enne reagisce e viene accoltellato

Sul posto sono poi intervenuti i carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli, dopo aver ricevuto la segnalazione di un giovane ferito arrivato in ospedale nella notte. Secondo una prima ricostruzione, il 24enne sarebbe stato circondato da alcuni extracomunitari in Piazza Garibaldi.

Avrebbero preteso portafogli e cellulare e, alla reazione della vittima, uno dei tre avrebbe inferto alcuni fendenti con un’arma da taglio. Il ragazzo non è in gravi condizioni in condizioni e se la caverà con una prognosi di 15 giorni.

Le indagini

Sono in corso le indagini da parte degli uomini della benemerita per chiarire la dinamica dell’accaduto e per identificare gli autori del ferimento. Non è escluso che i militari possano acquisire eventuali immagini di sistemi di videosorveglianza presenti in zona.