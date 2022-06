Un gioco criminale che poteva finire male. Un gruppo di ragazzi a bordo di un gommone si è lanciato a tutto gas contro canoe e barche per farle ribaltare nel tratto di costa antistante Villa Imperiale, a Marechiaro (Posillipo).

Napoli, gommone a folle velocità su canoe e barche per farle ribaltare

A documentare l’episodio un filmato apparso sulla pagina del consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli. Nella acque di Posillipo un’imbarcazione a motore di piccolo cabotaggio condotta da alcuni balordi si è scagliata a velocità sostenuta contro alcuni giovani in canoa facendoli ribaltare. Lo avrebbero fatto per “puro divertimento”. Solo per un caso non si sono registrati feriti. E’ l’ennesimo episodio di violenza dopo l’accoltellamento e le risse avvenute nelle settimane scorse.

“La guardia costiera, avvisata da più persone, ha affermato che non era in grado di raggiungerli – spiega Borrelli – in quanto il gommone in questione si avvicinava troppo alla costa e la barca della guardia costiera non poteva approssimarsi”. “Chiediamo alla Capitaneria di Porto – dichiara il consigliere – che si faccia di tutto per individuare questi balordi che potevano causare una tragedia e che dovranno essere puniti in modo esemplare. In questo periodo e durante tutta l’estate vogliamo che si intensifichino i controlli a mare da parte della Guardia Costiera per tenere sotto controllo il traffico delle imbarcazioni e soprattutto chi le usa in modo sconsiderato”.