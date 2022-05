Domenica di sangue a Napoli, dove una lite tra ragazzini è finita in un accoltellamento. Due giovani, approfittando delle temperature estive, si trovavano sugli scogli di Marechiaro per il primo bagno della stagione. Tra i due – un 16enne ed un 17enne – sarebbe nata una lite, per futili motivi, al culmine della quale qualcuno delle comitive o forse entrambi i minori hanno estratto i coltelli.

Napoli, rissa sugli scogli a Marechiaro: accoltellati due minori

Sul posto sono giunti i sanitari del 118, che hanno trasportato i giovani in ospedale: uno di loro è stato ricoverato al Fatebenefratelli, mentre l’altro al San Paolo. Entrambi sono stati sottoposti a interventi chirurgici e le loro condizioni di salute restano gravi. I fendenti hanno raggiunto le vittime all’addome, provocando in un caso le fuoriuscita del tratto intestinale. L’altro, invece, presenta ferite con eviscerazione, all’ipocondrio destro e all’ombelico.

Oltre ai soccorritori, sono intervenuti anche gli agenti della squadra mobile, che hanno effettuato tutti i rilievi del caso e ascoltato le testimonianze dei presenti per determinare l’esatta dinamica. Non si conoscono al momento i motivi alla base della discussione degenerata in rissa, ma con ogni probabilità la lite sarebbe nata in seguito ad un apprezzamento di troppo rivolto ad una ragazza che era in compagnia del fidanzato.

Intanto, i poliziotti hanno acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza installate nella zona: dall’analisi dei filmati si potrebbe risalire all’identità degli aggressori, che ora rischiano l’accusa di tentato omicidio.