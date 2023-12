Sono stati aggrediti, picchiati sotto casa da alcune persone incappucciate. Prima di andarsene, hanno sottratto a una coppia di fidanzati 500 euro e due telefonini.

Napoli, coppia parcheggia auto sotto casa: picchiata e derubata da banda di rapinatori

Una rapina violenta, quella che si è consumata questa notte in via vicinale Lardighello, nel quartiere Marianella a Napoli. I due conviventi, dopo aver parcheggiato l’auto sotto la loro abitazione, sono stati avvicinati dai malviventi e perfino malmenati per costringerli a consegnare tutto ciò che era in loro possesso.

Dopo il raid, la coppia ha raggiunto il Cto di Napoli per le cure mediche. L’uomo, ancora ricoverato, ha subito una frattura del braccio sinistro, ritenuta guaribile in 30 giorni. La donna è stata dimessa invece con 7 giorni di prognosi per ecchimosi varie. Sul caso indagano i Carabinieri della pattuglia mobile di zona del Vomero.