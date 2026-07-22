Smantellata rete di pedopornografia online: sei arresti tra Napoli e Lombardia. 200mila file sequestrati

La Polizia di Stato ha arrestato sei persone e denunciato altre tre nell’ambito di una vasta operazione contro la detenzione di materiale pedopornografico. L’indagine, coordinata dalla Procura di Milano, ha portato al sequestro di oltre 200mila file tra immagini e video di sfruttamento sessuale di minori.

L’operazione è stata condotta dal Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica della Lombardia, con il coordinamento del Centro Nazionale per il Contrasto alla Pedopornografia Online (CNCPO) del Servizio Polizia Postale e per la Sicurezza Cibernetica.

Indagine partita nel dicembre 2025

L’attività investigativa ha preso avvio nel dicembre 2025 e ha permesso agli investigatori di monitorare in maniera continuativa diversi canali online utilizzati per la diffusione di materiale pedopornografico a livello internazionale.

Fondamentale, spiegano gli inquirenti, è stata la collaborazione con un’organizzazione no profit internazionale, grazie alla quale sono stati individuati numerosi account attraverso i quali venivano condivisi e scaricati video e immagini riconducibili allo sfruttamento sessuale di minori.

Sei arresti tra Lombardia e Campania

Nel corso delle perquisizioni, gli agenti hanno arrestato sei uomini, di età compresa tra i 40 e i 64 anni, trovati in possesso di una grande quantità di materiale illecito. Gli arrestati risiedono: due a Milano; due in provincia di Lodi; uno in provincia di Como; uno a Napoli. Altre tre persone sono state denunciate nell’ambito della stessa indagine.

Sequestrati oltre 200mila file

Nel corso dell’operazione sono stati sequestrati oltre 200mila file, tra fotografie e video contenenti materiale di sfruttamento sessuale minorile. Le attività investigative hanno coinvolto, oltre al Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica della Lombardia, anche le Sezioni Operative della Polizia Postale di Brescia, Varese, Mantova, Pavia, Bergamo e Como, insieme al Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica di Napoli.

Il ruolo del Centro nazionale contro la pedopornografia online

L’operazione è stata coordinata dal Centro Nazionale per il Contrasto alla Pedopornografia Online (CNCPO), struttura specializzata della Polizia Postale impegnata nel contrasto ai reati di sfruttamento sessuale dei minori sul web. L’indagine conferma l’importanza della cooperazione internazionale e del monitoraggio costante delle piattaforme digitali per individuare e interrompere la diffusione di contenuti illeciti legati allo sfruttamento dei minori.