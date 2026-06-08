Bufera in Senato, donna denuncia sanatore Francesco Silvestro per presunta violenza sessuale

Bufera politica sul senatore di Forza Italia Francesco Silvestro, 52 anni di Arzano, presidente della Commissione bicamerale per le Questioni regionali, dopo la denuncia presentata da una donna di 52 anni che lo accusa di violenza sessuale. La vicenda, riportata dal quotidiano Repubblica, è ora al centro dell’attenzione politica e istituzionale. Secondo il racconto della denunciante, agente di commercio nel settore vinicolo, i fatti sarebbero avvenuti nel febbraio 2025 durante un incontro di lavoro negli uffici del Senato.

La denuncia della donna

Stando alla ricostruzione fornita dalla presunta vittima agli inquirenti, l’incontro era stato organizzato per discutere di una possibile fornitura di vini. La donna sostiene che, nel corso della riunione, il parlamentare avrebbe iniziato a rivolgerle frasi a sfondo sessuale per poi costringerla a subire un atto sessuale senza il suo consenso. La 52enne ha successivamente presentato querela e la magistratura ha avviato gli accertamenti necessari per verificare quanto denunciato.

La replica del senatore Silvestro

Interpellato sulla vicenda, Francesco Silvestro ha confermato l’incontro con la donna ma ha respinto con decisione ogni accusa, definendo la presunta violenza “assurda”. Successivamente, attraverso il proprio legale, il senatore ha diffuso una nota ufficiale nella quale ha ribadito la propria totale estraneità ai fatti. “In riferimento all’articolo pubblicato oggi, il senatore Francesco Silvestro rappresenta il proprio stupore e dichiara la propria totale estraneità ai fatti”, si legge nella comunicazione dell’avvocato.

Il parlamentare ha inoltre precisato di non avere alcuna notizia ufficiale circa l’esistenza di un procedimento a suo carico e si è detto pronto a chiarire ogni aspetto nelle sedi competenti, riservandosi eventuali azioni legali a tutela della propria reputazione.

L’intervento del presidente del Senato Ignazio La Russa

La vicenda ha spinto il presidente del Senato Ignazio La Russa ad avviare una procedura di verifica interna. Attraverso una nota ufficiale, Palazzo Madama ha comunicato che sono stati richiesti accertamenti ai senatori questori in base alle disposizioni previste dal regolamento del Senato e dal Codice di condotta. Un incontro tra il presidente del Senato e i questori è stato fissato per i prossimi giorni per valutare gli sviluppi della situazione.

Le reazioni della politica

Le opposizioni hanno chiesto chiarimenti e invitato a fare piena luce sulla vicenda. Le senatrici del Partito Democratico hanno sottolineato la gravità delle accuse, pur ribadendo il principio della presunzione d’innocenza fino all’accertamento dei fatti da parte della magistratura.

Particolarmente criticate anche alcune dichiarazioni rilasciate dal senatore Silvestro nel corso delle prime interviste sulla vicenda, giudicate inappropriate da diversi esponenti politici. Anche il Movimento 5 Stelle ha espresso preoccupazione per quanto emerso, evidenziando come eventuali responsabilità dovranno essere accertate esclusivamente dalle autorità giudiziarie competenti.

Indagini e accertamenti in corso

Al momento non risultano provvedimenti giudiziari nei confronti del parlamentare e l’inchiesta si trova nella fase preliminare degli accertamenti. Saranno gli investigatori e la magistratura a verificare il contenuto della denuncia e a ricostruire quanto accaduto durante l’incontro oggetto della querela.