Proseguono i controlli dell’Asl Napoli 1, congiuntamente al Nas, volti alla sicurezza alimentare. Setacciate 24 attività commerciali, tra pescherie, minimarket e panifici, di cui 7 sono state sospese.

Napoli, controlli in pescherie, ristoranti e minimarket: tonnellate di pesce e carne sotto sequestro

Inoltre sono state elevate sanzioni amministrative per violazioni di tipo igienico sanitario pari a 42 mila euro. In campo il personale del Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria locale (15 medici veterinari, 18 medici e 30 tecnici), in stretta collaborazione con i Carabinieri del Nas di Napoli (30 unità integrate anche da personale dei Comandi NAS di Caserta, Potenza e Salerno) e con la polizia municipale (15 unità tra agenti e ufficiali). Ieri mattina i controlli si sono concentrati in via Sopramuro ed in alcune aree limitrofe. Sono stati ispezionati 24 esercizi (di cui 4 pescherie, 3 ristoranti, 1 bar, 1 polleria, 1 panificio, 1 laboratorio di pasta, 12 minimarket, 1 pizzeria). I controlli hanno portato a 92 prescrizioni, 6 diffide, 3 sequestri con conseguenziale denuncia penale all’autorità giudiziaria competente e 30 sanzioni amministrative, per un totale di 42.000 euro. È stata inoltre disposta la sospensione completa di 7 esercizi commerciali (1 pescheria, 4 minimarket, 1 ristorante, 1 ortofrutta). Inoltre sono stati sequestrati beni alimentari – avviati alla distruzione – per un totale di 4 tonnellate: 2 tonnellate di prodotti ittici, 1 tonnellata di frutta, verdura e ortaggi, 1 tonnellata di carne.

“Ancora una volta un grande impegno profuso nell’interesse della salute di cittadini e turisti, al fine di garantire il rispetto di tutte le norme vigenti – commenta il direttore generale dell’Asl Napoli 1 Centro Ciro Verdoliva – . L’azione sinergica e i risultati ottenuti dimostrano una capacità organizzativa importante e una visione comune su questioni di primissima importanza. L’attività di ispezione proseguirà nei prossimi giorni in altre aree della città, perché è proprio grazie a questa attività che abbiamo modo di eliminare dal mercato alimenti potenzialmente pericolosi per la salute e far valere le leggi sulla sicurezza alimentare a tutela dei cittadini. Un’azione, non dimentichiamolo, che tutela anche i tantissimi esercenti che rispettano le regole e che sono vittime di una concorrenza sleale”.