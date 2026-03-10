Verifiche a tappeto sulla filiera alimentare nella mattinata di oggi a Casandrino, dove la Polizia Locale ha effettuato un’operazione di controllo nel settore della vendita di prodotti ittici.

Casandrino, controlli sul pesce al mercato: sequestrati 158 chili “fuorilegge”

L’attività, coordinata dal tenente Andrea D’Ambrosio, è stata svolta con la collaborazione della Guardia Costiera e con il supporto del servizio veterinario dell’ASL. Durante le ispezioni gli agenti hanno individuato circa 158 chilogrammi di prodotti ittici privi di etichettatura e tracciabilità, in violazione delle norme sulla sicurezza alimentare e sulla tutela dei consumatori.

Il pesce è stato quindi sottoposto a sequestro amministrativo e destinato alla distruzione. Nel corso dei controlli sono inoltre emerse tre attività irregolari: due all’interno dell’area mercatale e una pescheria, tutte impegnate nella vendita di prodotti ittici senza la necessaria SCIA sanitaria. Le verifiche hanno evidenziato anche alcune criticità sotto il profilo igienico-sanitario. Nei confronti dei titolari sono stati adottati provvedimenti di diffida, con l’obbligo di regolarizzare la posizione amministrativa e di ripristinare condizioni igieniche conformi alla normativa vigente. L’operazione rientra nel piano di controlli predisposto per garantire la sicurezza alimentare, la corretta tracciabilità dei prodotti e la tutela della salute pubblica, in un momento particolarmente delicato per il Comune di Casandrino, attualmente sotto gestione commissariale.