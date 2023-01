Controlli a tappeto da parte dei Carabinieri nelle attività commerciali di Napoli e nelle zone nei pressi di piazza Garibaldi.

Napoli, pizzerie e centri di bellezza chiusi dai Carabinieri

I militari del Nas hanno denunciato la titolare di un salone di bellezza perchè non aveva provveduto alla formazione e nemmeno alla visita medica obbligatoria dei dipendenti. L’esercizio commerciale è stato anche sospeso per inosservanze del regolamento comunale. Per la parrucchiera, una sanzione di 11mila euro.

Inoltre i Carabinieri hanno chiuso anche una nota pizzeria del centro, in Corso Novara, per carenze igieniche sanitarie e strutturali. Sequestrati 75 chili di prodotti alimentari privi di tracciabilità. In via Bologna hanno sequestrato 350 chili di dolciumi e multato il titolare di una pasticceria. Ultima sanzione, per la titolare di un centro massaggi in via Pignatelli dove i carabinieri hanno accertato inosservanze del testo unico sulla sicurezza.