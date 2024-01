Controlli anti droga nella città di Napoli, due arresti da parte delle forze di Polizia. A Scampia, nei pressi dei porticati di un edificio situato in via Marrazzo, gli agenti hanno notato un uomo che, dopo aver prelevato qualcosa da una scala, ha proceduto a cederla a diverse persone in cambio di denaro. Le persone coinvolte si sono poi allontanate rapidamente. Napoli, contrasto allo spaccio di droga: doppio arresto della Polizia Gli operatori sono intervenuti tempestivamente per interrompere l’attività criminosa, bloccando l’individuo. Durante la perquisizione, sono stati scoperti 2 involucri contenenti eroina e la somma di 212,50 euro, distribuita in banconote di vario taglio. Inoltre, sulla scala sono stati rinvenuti altri 22 involucri della stessa sostanza, con un peso totale di 5,4 grammi. Un uomo di 55 anni residente a Napoli, è stato arrestato con l’accusa di detenzione illecita di sostanze stupefacente.

Nello scorso pomeriggio, invece, gli agenti del Commissariato Montecalvario, in piazza Garibaldi, hanno notato due uomini che, con atteggiamento circospetto, confabulavano tra loro; uno di essi, dopo aver ceduto del denaro ha ricevuto qualcosa dall’altro.

I poliziotti sono prontamente intervenuti bloccando sia l’acquirente, trovato in possesso di due stecche di hashish appena acquistate del peso di circa 2,5 grammi, che l’indagato, trovato in possesso di 6 stecche della stessa droga per un peso complessivo di circa 7,5 grammi e 35 euro. Pertanto, un 44enne napoletano con precedenti di polizia è stato tratto in arresto per detenzione illecita di sostanze stupefacenti mentre l’acquirente è stato sanzionato amministrativamente per detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale.