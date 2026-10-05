È emergenza sulle fasce in casa Napoli. Le nazionali portano in dote un ‘altra brutta notizia: Olivera si è procurato un infortunio muscolare in ritiro con l’Uruguay. Si tratta di una lesione distrattiva del muscolo otturatore esterno destro. Il giocatore potrebbe stare fermo dalle 2 alle 4 settimane.

Napoli, emergenza terzini: anche Olivera infortunato

Il terzino lascerà anticipatamente la nazionale per far ritorno a Napoli, dove sarà monitorato giorno per giorno. Di sicuro non sarà a disposizione per la partita di sabato 10 ottobre contro il Frosinone.

Un nuovo infortunio dopo quello che ha colpito Costantino Favasuli, i cui tempi di recupero dovrebbero essere sensibilmente più lunghi, si parla di un paio di mesi. Al momento, sulle fasce, in difesa, restano solo Giovanni Di Lorenzo a destra e Leonardo Spinazzola a sinistra, che pure sta smaltendo un guaio muscolare.

Per quanto riguarda i lungo degenti, resta alta la cautela per il rientro di McTominay, che lavora sempre a parte. Sulla buona strada Anguissa e Marianucci. Lontano quello di Buongiorno.