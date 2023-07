Finisce nei guai il noto pizzaiolo Errico Porzio. Nel corso di alcuni controlli della Polizia di Stato in un locale a Soccavo, gli agenti hanno riscontrato la presenza di un contatore elettrico manomesso con un magnete. A riportare la notizia è Cronache Di Napoli.

Contatore manomesso, nei guai il pizzaiolo Errico Porzio

Il controllo è scattato nella pizzeria di via Cornelia de Gracchi. I tecnici della società di fornitura della corrente elettrica si sono accorti che sul contatore elettrico era stato apposto un magnete. Interpellato dai poliziotti, Porzio si è difeso: “Quando ho rilevato la pizzeria a Soccavo, non mi sono accorto della manomissione”.

Gli investigatori al momento hanno inviato un’informativa alla Procura. “Ho cinque locali – ha spiegato Porzio a Cronache di Napoli – e solo in uno il contatore è risultato compromesso. Io rilevai il locale in via Cornelia dei Gracchi quattro anni fa con un fitto d’azienda, quando era un bar. Solo qui hanno trovato il contatore manomesso, ma era stato già riparato”.

Il noto pizzaiolo e imprenditore partenopeo fa capire che i consumi erano reali e che le bollette arrivavano regolarmente, nonostante la manomissione. Il contatore andava semplicemente sostituito. “La denuncia è un atto dovuto – conclude – ma spiegheremo bene come stanno le cose”.