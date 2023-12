Hanno preso cubetti di porfido e – in una sola notte – sono stati capaci di distruggere tra Pianura e Soccavo ben nove fermate dell’Anm.

L’Usb lancia l’allarme

A lanciare l’allarme sul raid è stato il sindacato Usb. Per Marco Sansone, dell’esecutivo regionale del sindacato: “Si è trattato di un raid a tutti gli effetti, lo si capisce dalla modalità di azione e dalla sequenza metodica degli atti teppistici“. Non è infatti la prima volta che si verificano blitz vandalici con queste modalità nei riguardi di beni aziendali pubblici, ma probabilmente è la prima volta che una quantità di raid tanto elevata si realizza in così poco tempo e in un’area così piccola.

La società se n’è resa conto il giorno dopo, ma il personale dell’Anm – come scrive Il Mattino – già da tempo in realtà segnala la presenza di un gruppo di ragazzini tra i 14 e i 17 anni che gravita attorno allo stazionamento degli autobus e che, pochi giorni fa, ha anche assaltato un mezzo appena partito centrando e distruggendo in mille pezzi i finestrini laterali.

Una “vendetta” dopo altri raid

Non è difficile immaginare la distruzione delle fermate Anm di scoperta ieri, possa essere stata una “vendetta” per la denuncia scaturita dopo l’assalto al bus.