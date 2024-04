Nei guai la pescheria “I Diamanti del Mare”, gestita da Gennaro Di Napoli, molto popolare sui social. L’attività commerciale situata a Soccavo, periferia occidentale del capoluogo, è finita nel mirino dei Nas dei Carabinieri, della Polizia Locale e della Guardia Costiera. Trovati quattro operai a nero. Sequestrati 350 chili di merce.

I carabinieri hanno posto sotto chiave 150 chili di prodotti ittici per cattivo stato di conservazione e 250 per questioni di tracciabilità degli alimenti. È stata inoltre effettuata la campionatura sulla merce in vendita, per effettuare ulteriori verifiche. Al controllo ha partecipato anche personale dell’Ispettorato del Lavoro. Dagli accertamenti è emerso che nell’attività lavoravano quattro dipendenti senza contratto.

Lo stesso titolare del negozio, Gennaro Di Napoli, ha parlato dei controlli in corso in alcuni filmati pubblicati ieri mattina sul profilo TikTok de “I Diamanti del Mare”. Ha spiegato che l’ispezione è durata sei ore e che non ci sono state ripercussioni sull’attività. Tuttavia l’esito dei controlli ha portato a sequestro e sanzioni. La pescheria resta comunque aperta.

Altri controlli

Il monitoraggio delle forze dell’ordine non si è fermato qui. Lungo via Adriano, vicino all’ex mercato di via Nerva, gli agenti della Locale hanno identificato e sanzionato sette venditori ambulanti di prodotti alimentari. Diversi i verbali: uno per mancanza di autorizzazione alla vendita su aree pubbliche, sette per vendita di merce esposta agli agenti atmosferici e inquinanti, e cinque per occupazione illegittima di suolo pubblico.