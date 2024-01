Prima hanno tentato un furto in un’appartamento di Soccavo, zona occidentale di Napoli, poi hanno provato ad investire i poliziotti che li avevano scoperti. Alla fine però sono stati arrestati: si tratta di quattro persone, tutte di origine serba e di età tra i 27 ed i 37 anni, catturati dalla polizia di Caserta mentre cercavano di scappare a bordo della loro automobile.

Napoli, tentano furto in appartamento: scoperti da poliziotti, provano a investirli con l’auto

Alla fine, però, sono stati arrestati: si tratta quattro individui di origine serba, con età compresa tra i 27 e i 37 anni, fermati dalla polizia di Caserta mentre cercavano di fuggire con il proprio veicolo. Attualmente, sono detenuti nel carcere di Poggioreale, in attesa di rispondere alle accuse di tentato furto in abitazione, ricettazione, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, nonché tentato omicidio.

Il colpo si è verificata la scorsa notte, quando i quattro sono stati avvistati mentre entravano in un’abitazione nel quartiere di Soccavo. La squadra mobile di Caserta li stava seguendo da poco prima, sospettando un possibile colpo da parte della banda. Alla fine, i sospetti sono stati confermati, e la squadra mobile della Questura di Napoli, allertata dagli agenti casertani, è intervenuta per bloccarli prima che potessero mettere a segno il furto.

I quattro hanno cercato di fuggire a bordo della propria auto, investendo anche alcuni poliziotti. Fortunatamente, le lesioni riportate dagli uomini in divisa sono risultate lievi, ma ciò non ha impedito il loro arresto. Gli agenti colpiti sono stati successivamente portati in pronto soccorso, mentre i quattro individui dovranno ora rispondere delle loro azioni davanti all’autorità giudiziaria. Dopo l’identificazione, sono stati trasferiti nella casa circondariale di Poggioreale.