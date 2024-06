Si chiama Pietro Savio ed è figlio di un noto boss, Mario, noto come Mario ‘o Bellillo, la vittima dell’agguato avvenuto ieri sera alle 22 nei Quartieri Spagnoli di Napoli.

Napoli, agguato ai Quartieri Spagnoli: ferito al gluteo figlio di noto boss

Il raid armato ai danni del 36enne si è consumato intorno alle 22, in vico Canale a Taverna Penta, nel cuore dei Quartieri. Il commando armato ha agito mentre erano presenti persone in strada e ha esploso diversi colpi.

Una pallottola ha raggiunto al gluteo destro la vittima. Trasportato al Vecchio Pellegrini, è stato ricoverato ma le condizioni non risultano gravi. L’uomo ha un cognome pesante tra i vicoli del ventre molle della città. È il figlio Mario Savio, ex boss della mala del centro storico. Ignote al momento le ragioni dell’agguato, che però rientrerebbe nell’ambito dei conflitti di camorra per la gestione degli affari illeciti.