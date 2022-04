La camorra torna a sparare in città. Stavolta nei luoghi della movida partenopea. Ieri sera alcuni colpi di pistola sono stati esplosi, verso mezzanotte, a piazza San Pasquale, a Chiaia, quartiere di Napoli.

Napoli, colpi di pistola esplosi nella notte: nuova “stesa” nella zona della movida

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della locale stazione che hanno ispezionato la zona e trovato sia in via Vincenzo Cuoco sia in via Carducci ben dieci bossoli, tutti a salve. I colpi erano a terra e sono stati sequestrati. In corso le indagini da parte dei Carabinieri di Chiaia che, nel frattempo, hanno già acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti in zona.

È la seconda “stesa” che si verifica in meno di ventiquattro ore. Ieri i militari della sezione operativa di Pozzuoli hanno rinvenuto, in via Viviani, a Monterusciello, 3 bossoli calibro 9. I proiettili sarebbero stati esplosi in aria. Anche in questo caso, s’indaga a tutto tondo per fare e luce sulla dinamica e individuare i pistoleri.