Si torna a sparare a Monterusciello. Ieri sera, in via Viviani, sono stati esplosi diversi colpi d’arma da fuoco. Sul posto, allertati dal 112, sono intervenuti i carabinieri della sezione operativa di Pozzuoli.

Pozzuoli, ancora una “stesa” nella notte: spari in strada a Monterusciello

I militari dell’Arma hanno rinvenuto 3 bossoli, calibro 9. I proiettili sarebbero stati esplosi in aria. In corso le indagini, da parte dei Carabinieri, per fare luce sulla dinamica e individuare i pistoleri.

A inizio a aprile un’altra stesa si verificò a Monterusciello, in via Reginelle. Quattordici colpi di pistola furono esplosi verso la casa del boss Pasquale Dello Iacolo, nei pressi di un complesso di palazzine popolari.

I bossoli furono rinvenuti poco dopo dai carabinieri del nucleo operativo e della sezione radiomobile della Compagnia di Pozzuoli giunti sul posto dopo una segnalazione. Un vero e proprio raid indirizzato all’abitazione del ras arrestato due anni fa per estorsione, e della compagna Teresa Pollice, finita in manette due mesi fa per spaccio di cocaina.