Giugliano, due giovani accerchiati da sei rapinatori: pistola al fianco per rubare cellulare e soldi

Notte di paura a Giugliano, dove due ragazzi di 19 anni sono stati vittime di una rapina a mano armata messa a segno da una banda composta da sei giovani in sella a tre scooter. I due giovani stavano rientrando a casa quando sono stati improvvisamente accerchiati dai malviventi, che hanno bloccato loro la strada.

Pistola puntata al fianco per farsi consegnare cellulare e soldi

Secondo il racconto delle vittime, uno dei rapinatori avrebbe estratto una pistola, puntandola al fianco di uno dei due 19enni per costringerlo a consegnare il cellulare e il denaro che aveva con sé. In pochi istanti la banda si è impossessata del bottino ed è poi fuggita a bordo degli scooter, facendo perdere le proprie tracce.

Il telefono localizzato nei pressi dell’MD

Dopo la rapina, grazie al sistema di geolocalizzazione, il cellulare rubato avrebbe trasmesso un’ultima posizione nel parcheggio del supermercato MD di via Antica Giardini, a poche centinaia di metri dal luogo dell’assalto e dal Commissariato di Polizia Giugliano-Villaricca. Poco dopo il dispositivo sarebbe stato spento, facendo perdere ogni ulteriore segnale.

Banditi con il volto coperto

Le vittime hanno riferito che tutti i componenti del gruppo avevano il volto coperto per evitare di essere riconosciuti. Uno dei rapinatori, in particolare, indossava abiti completamente neri e una mascherina FFP2. Secondo i due giovani, i responsabili potrebbero essere della zona di Giugliano, ma saranno le indagini a chiarire ogni aspetto della vicenda.

Denuncia al Commissariato

Nella mattinata di oggi, i due 19enni, accompagnati dai genitori, si sono recati presso il Commissariato di Polizia Giugliano-Villaricca, dove hanno formalizzato la denuncia. Gli investigatori stanno ora acquisendo tutti gli elementi utili all’identificazione della banda, anche attraverso l’eventuale analisi delle immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nell’area.