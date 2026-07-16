Blitz interforze a Montesanto e ai Quartieri Spagnoli. Questa mattina, giovedì 16 luglio, gli agenti della Polizia di Stato, i militari dell’Arma dei Carabinieri e quelli della Polizia Municipale, stanno settacciando le strade del centro storico in cerca di armi e sostanze stupefacenti. Disposte anche alcune unità cinofile ed un elicottero che sorvola le aree interessate.

Napoli, blitz a Montesanto e ai Quartieri Spagnoli

Pattuglie delle forze dell’ordine sono visibili a Via Toledo, all’altezza di largo Berlinguer, e in piazzetta Montesanto all’esterno della stazione dell’Eav e della Funicolare. Le operazioni sono partite in seguito ad una serie di episodi criminali, tra cui la lite degenerata in violenza. In particolare il caso del 38enne che brandiva in pieno giorno un kalashnikov e poi arrestato dalle forze dell’ordine.